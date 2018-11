Hartberg hofft auf Erfolgslauf-Fortsetzung in Mattersburg

Der TSV Hartberg will seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr) auch im Auswärtsduell mit dem SV Mattersburg fortsetzen. Der Aufsteiger kämpft im Pappelstadion um seinen sechsten Pflichtspielsieg in Folge. In der Liga konnten die Steirer zuletzt viermal en suite den Platz als Sieger verlassen und sich bis auf Rang fünf der Tabelle vorkämpfen.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Schon im Hinspiel gewannen die Hartberger