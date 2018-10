Hartberg landete überraschenden 4:3-Auswärtssieg beim WAC

Aufsteiger TSV Hartberg hat am Samstag in einem kuriosen Spiel beim WAC seinen ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Steirer setzten sich in Wolfsberg mit 4:3 (1:2) durch. WAC-Coach Christian Ilzer unterlag dem Club, den er in der Vorsaison zum Aufstieg geführt hatte. Matchwinner in einer von Tormannfehlern geprägten Partie war Rajko Rep mit einem Doppelpack (24., 87.).

SN/APA/GERT EGGENBERGER Zuschauer sahen ein kurioses Spiel