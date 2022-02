Heimspiel-Highlight gegen Bayern: Salzburgs Fußball-Doyen ist voller Vorfreude

Kapitän Andreas Ulmer fordert im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München "Mut und Spaß".

Andreas Ulmer hat 518 Pflichtspiele für Red Bull Salzburg in den Beinen, 18 Mal lief er bisher in der Champions League auf. Und obwohl der Fußball-Doyen seinen Job aus dem Effeff beherrscht und als zwölffacher österreichischer Meister (Rekord), neunmaliger Cupsieger (Rekord) und 30-facher ÖFB-Teamkicker durch nichts und niemanden zu erschüttern ist, so ist sein 519. Einsatz im Bullen-Trikot und sein 19. Spiel in der Champions League doch ein ganz besonderes: Am Mittwoch gastiert der FC Bayern in der Red-Bull-Arena und Ulmer wird seine Mannschaft als Kapitän in das mit 29.520 Zuschauern bestimmt brodelnde Stadion führen. "Die Vorfreude im Team ist riesig auf das Duell mit den Bayern. Wir werden uns nicht verstecken, wir wollen mutig spielen, angreifen und vor allem Spaß auf dem Platz haben. Der FC Bayern hat viele gute Fußballer in seinen Reihen. Natürlich ist Robert Lewandowski als Stürmer vorn nochmal spezieller, weil er am Ende die Tore macht, aber er hat auch rundherum viele Spieler, die auf ihren jeweiligen Positionen außergewöhnlich stark sind", sagte Ulmer.

Der 2:1-Comebacksieg am Sonntag im Bundesliga-Schlager gegen Rapid hat den Salzburgern für das Champions-League-Achtelfinale noch einmal Selbstvertrauen eingeimpft. Und auch sonst sind die Bullen gut in Schuss, wie der 36 Jahre alte Kapitän betonte: "Wir hatten viele Trainings in der Winterpause. Die Vorbereitung war hart, und das soll sie auch sein. Der Spaß ist dabei aber nicht zu kurz gekommen. Wir hatten kaum Kranke oder Verletzte, das war sehr wichtig."

Ulmer selbst startete mit einem neuen Vertrag in die Frühjahrssaison. Der Linksverteidiger verlängerte bis 2023 und geriet dabei regelrecht ins Schwärmen: "Es ist großartig, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht. Die Idee des Fußballs sowie die Art und Weise, wie der Verein ausgerichtet ist, das ist schon etwas Außergewöhnliches. Es macht mir immer noch riesigen Spaß, mit dieser jungen Truppe auf den Platz zu gehen. Dass wir in dieser Saison mit dem Aufstieg in der Champions League ein weiteres Highlight setzen konnten, ist zusätzliche Motivation für mich."