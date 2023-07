Im Trainingslager von Red Bull Salzburg wird nicht nur Fußball gespielt

Von Kart bis Golf: Was hinter den Teambuilding-Aktivitäten von Red Bull Salzburg steckt.

Das Trainingscamp von Fußballmeister Red Bull Salzburg neigt sich dem Ende zu. Am Freitag um 10.30 Uhr steht noch eine letzte öffentliche Übungseinheit im Gut Brandlhof in Saalfelden auf dem Programm. Am Samstag kehren die Bullen nach Salzburg zurück, um ein weiteres Vorbereitungsmatch zu absolvieren. Testgegner im Sportzentrum Anif (15.30 Uhr) ist der dänische Vizemeister Nordsjælland. Die durchaus verdiente 0:2-Niederlage gegen den polnischen Vizemeister Legia Warschau hat dem Team von Trainer Matthias Jaissle sehr klar gezeigt, woran es noch zu arbeiten gilt. Salzburg trat - nicht zuletzt aufgrund einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Neuzugängen und Kooperationsspielern des FC Liefering - noch nicht als Mannschaft auf. Abhilfe schaffen sollte ein Teambuilding-Tag am Mittwoch, an dem einmal nicht Fußball auf dem Programm stand, sondern Kartfahren, Tennis und Golf. Die regennasse Fahrbahn am ÖAMTC-Gelände in Saalfelden forderte die Bullen-Profis in ihren Karts zusätzlich heraus. Ausklingen ließ der Fußballmeister den Tag mit einem zünftigen Grillabend auf einer Berghütte.

Schon im nächsten Testmatch sollen erstmals auch die während des Trainingslagers eingerückten Nationalspieler Amar Dedic, Strahinja Pavlovic und Co. zum Einsatz kommen. Bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison am 23. Juli im ÖFB-Cup gegen Ardagger/Viehdorf testet Red Bull Salzburg jeweils am 15. Juli noch gegen den Hamburger SV (Anif, 11 Uhr) und den FC Slovácko (Eugendorf, 15 Uhr).