Jaissle glaubt an Salzburgs Außenseiterchance: "Deutsche Ski-Siege machen mir Hoffnung"

Matthias Jaissle, Trainer von Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg, über seine Erwartungen für das "Spiel des Jahres" gegen die Bayern.

Erst Rapid, dann Bayern München: Vor dem Bundesliga-Klassiker am Freitag in Wien (19.30 Uhr) und dem Champions-League-Hit kommenden Mittwoch (21 Uhr) in der Red-Bull-Arena gegen den FC Bayern stand Trainer Matthias Jaissle, 33, den SN Rede und Antwort.

Sechs Coronafälle plus der Verletzungsschock um Nicolas Seiwald: Wie haben Sie bzw. die Mannschaft den suboptimalen Saisonstart verdaut? Jaissle: Das war natürlich nicht so schön. Aber das ist ja kein Problem, das wir hier in Salzburg exklusiv hätten. Das geht anderen ...