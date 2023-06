Jaissle zum Dritten: Der Trainer von Red Bull Salzburg sorgt für eine Premiere

Der Deutsche ist der erste Cheftrainer mit einer dritten Amtszeit bei Red Bull Salzburg.

Der Trainingsauftakt von Fußballmeister Red Bull Salzburg ging am Montag mit einer besonderen Premiere einher: Matthias Jaissle startete in seine dritte Saison als Chefcoach der Bullen. Das hat es in der Red-Bull-Ära (seit 2005) bisher noch nie gegeben. Die längstdienenden Trainer haben den Club durchwegs nach zwei Jahren in Richtung deutsche Bundesliga verlassen - wie Jesse Marsch (damals zu RB Leipzig), Marco Rose (zu Borussia Mönchengladbach) oder Roger Schmidt (zu Leverkusen).

Deutlich kürzer waren die Amtszeiten etwa von ...