Jetzt jagt Bullen-Stürmer Sesko auch nach der Torjägerkrone

Für die Szene des Spitzenspiels zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg sorgte Benjamin Šeško: Der 19-jährige Bullen-Stürmer pflückte in der 73. Minute eine Konaté-Flanke gekonnt herunter und verwandelte volley zum 2:0. Ein Treffer der Marke Traumtor.

Für Šeško war es bereits sein viertes Tor in der laufenden Meistergruppe und das 14. in dieser Bundesligasaison. Damit liegt er nur mehr zwei Treffer hinter den beiden Führenden in der Schützenliste, Rapid-Routinier Guido Burgstaller und Markus Pink (jeweils 16), der ...