Jetzt liegt der Matchball bei Red Bull Salzburg

Die Bullen mühten sich beim LASK nach drei Stangentreffern zu einem 1:0-Auswärtssieg - und könnten nun bereits am kommenden Sonntag ihren zehnten Meistertitel in Serie fixieren.

Es ist alles angerichtet für den großen Showdown in der Fußball-Bundesliga: Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag (17 Uhr) seinen Verfolger Sturm Graz. Bei einem Sieg der Bullen ist ihnen der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, es wäre der bereits zehnte in Folge. Eine Niederlage hingegen würde das Momentum im Meisterschaftsfinale wohl Richtung Sturm drehen.

Möglich wurde diese hochspannende Konstellation durch die beiden Siege von Salzburg und Sturm am gestrigen Muttertag. Der stark ersatzgeschwächte Titelfavorit tat sich ...