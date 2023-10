Jonatan Soriano drückt Red Bull Salzburg die Daumen - und warnt: "Agile Offensivspieler können zur Gefahr werden"

Jonatan Soriano blieb es verwehrt, mit Red Bull Salzburg Champions League zu spielen. Umso genauer schaut der mittlerweile 38 Jahre alte Spanier hin, wenn Österreichs Serienmeister am Dienstag in der Königsklasse auf Real Sociedad trifft. TV-Sender Sky hat den einstigen Salzburger Fußballhelden, der von 2012 bis 2017 in 200 Pflichtspielen für die Bullen sage und schreibe 169 Tore erzielt und 70 Treffer vorbereitet hat, zum Interview getroffen und wird das gesamte Gespräch am Dienstagabend vor dem Anpfiff ausstrahlen. Den SN liegen vorab schon die wichtigsten Aussagen vor.

Über Real Sociedad sagt Soriano: "Sie haben keinen richtigen Starspieler, aber genau deswegen sind sie so gefährlich, weil sie als Mannschaft richtig gut spielen. Vor allem die schnellen und agilen Offensivspieler wie Takefusa Kubo können zur Gefahr werden." 2021 hat Soriano seine Karriere beendet, heute arbeitet er als Spielerberater und verbringt viel Zeit beim Padel-Tennis. Über Red Bull Salzburg meint der frühere Publikumsliebling im Sky-Interview: "Die Zeit in Salzburg werde ich nie vergessen. Meine besten Momente in meiner Fußballkarriere waren in Salzburg, das sagen mir sogar meine Freunde in Barcelona. Dass wir uns damals nie für die Champions League qualifizieren konnten, das schmerzt mich extremst. Umso mehr freut es mich jetzt für den Club, dass es in den letzten Jahren so oft mit der Qualifikation geklappt hat."

TV-Hinweis: Sky Sport Austria überträgt Red Bull Salzburg gegen Real Sociedad am Dienstag ab 18.00 Uhr live. Genauso wie alle anderen Gruppenspiele der Champions League. Als TV-Experten fungieren am Dienstag Marc Janko & Peter Stöger, am Mittwoch Didi Hamann & Julian Baumgartlinger.