José Mourinho: "Habe keine guten Erinnerungen an Salzburg"

Roms Startrainer zeigt großen Respekt vor Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg.

Dass sich ein Trainer, der in den vergangenen 20 Jahren 26 Titel sammeln konnte, von einem Auswärtsspiel in Salzburg nicht aus der Ruhe bringen lässt, war am Mittwochabend in der Red-Bull-Arena zu sehen. Einen Tag vor dem Europa-League-Hinspiel gegen die Bullen zeigte sich Roms Startrainer José Mourinho ganz entspannt. Auf ein Abschlusstraining im Stadion verzichtete der Portugiese, die Begehung des Platzes war für ihn bereits nach wenigen Sekunden beendet.

Dabei denkt Mourinho an sein bisher einziges sportliches Gastspiel in Salzburg nicht so gerne zurück. Als Co-Trainer der englischen Trainerlegende Bobby Robson gastierte er 1993 mit Sporting Lissabon in der Mozartstadt und flog nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Austria Salzburg überraschend aus dem UEFA-Cup. "Das letzte Duell mit Salzburg habe ich nicht in guter Erinnerung. Nach dem Ausscheiden wurden wir entlassen", erzählte der 60-Jährige bei der Abschluss-PK im Innenraum der Red-Bull-Arena.

Champions League wohl Pflicht

Leger gekleidet mit Handy und Zettel in der Hand trat Mourinho am Mittwoch vor die Journalisten. Dass Pressekonferenzen mit dem Roma-Trainer vor Spielen etwas Besonderes sind, sah man am großen Andrang der italienischen Journalisten. In der Serie A spricht der exzentrische Startrainer vor den Spielen nur selten zu den Medien. Dabei dürfte in dieser Saison die Liga für die Hauptstädter wichtiger als das internationale Geschäft sein. Um nicht in finanzielle Turbulenzen zu geraten, ist die Qualifikation für die Champions League wichtig. Weil dieses Ziel über die Liga wohl leichter zu realisieren ist, gingen italienische Experten davon aus, dass Mourinho in Salzburg einige Führungsspieler für die Meisterschaft schonen könnte. Davon will der Trainer aber nichts wissen. "Es könnte nur kleine Änderungen geben", gab der Roma-Coach in perfektem Italienisch zu Protokoll.

Weltmeister erwartet Fight in Salzburg

Dass Mourinho Salzburg auf die leichte Schulter nimmt, scheint ausgeschlossen. "Ein Verein mit sehr vielen talentierten Spielern. Die Mannschaft hat in der Champions League tolle Ergebnisse erzielt. Wir haben den Gegner auf nationaler und internationaler Bühne genau analysiert", streute der Startrainer den Bullen Rosen.

Auch Weltmeister Paulo Dybala hat Respekt vor dem österreichischen Serienmeister: "Wir wissen, dass es ein schwieriges Duell werden wird. Wir sind aber bereit für einen Fight", betonte der 29-jährige Argentinier, der gemeinsam mit Tammy Abraham und Lorenzo Pellegrini für Gefahr in der Offensive sorgen soll. Ob er auch in der kommenden Spielzeit für die Roma auf Torejagd gehen wird, wollte der Weltmeister nicht beantworten. "Wichtig ist für mich, dass der Verein in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen", sagte Dybala, der in der laufenden Europa-League-Saison bei drei Einsätzen zwei Tore erzielen konnte.