Jungbullen schaffen Wunder von Bern: Achtelfinal-Aufstieg nach 0:2-Rückstand

Wie die deutsche Nationalmannschaft im WM-Finale 1954 gegen Ungarn konnte die U19 von Red Bull Salzburg am Dienstag im Berner Wankdorfstadion einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandeln. Die Salzburger stehen damit im Achtelfinale der Youth League.

Ohne Torjäger Karim Konate, der wegen einer Coronaerkrankung nicht mit von der Partie sein konnte, erwischten die Jungbullen eigentlich einen sehr guten Start. Die Truppe von Trainer Fabio Ingolitsch schnürte den Gegner in den Anfangsminuten in der eigenen Hälfte ein und erspielte sich einige gute Chancen. Wie aus dem Nichts gingen in der achten Minute aber die Schweizer in Führung. Nach einem Foul von Salzburg-Verteidiger Marcel Moswitzer zeigte Schiedsrichter Joey Kooij auf den Elferpunkt, Aurele Amenda behielt die Nerven und stellte auf 1:0 für die Heimelf.

Moswitzer-Kopfball an die Stange

Die jungen Bullen ließen sich von dem Gegentreffer aber nicht aus Ruhe bringen, sondern drückten in der Folge vehement auf den Ausgleich. Ein Moswitzer-Kopfball landete an der Außenstange, bei weiteren Topchancen konnte sich Bern-Goalie Jasha Bracher auszeichnen. So gingen die Gäste, trotz klarer Überlegenheit, mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Unglaubliche zweite Halbzeit

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit verschlief die Ingolitsch-Elf komplett und wurde dafür in der 56. Minute bestraft. Janis Lüthi kam nach mehreren Fehlern der Salzburg-Defensive frei zum Abschluss und verwertete ohne Probleme zum 2:0. Obwohl die Bullen in der zweiten Halbzeit nicht mehr so überlegen agierten, kamen sie zurück ins Spiel. Ein 30-Meter-Weitschuss von Raphael Hofer fand in der 62. Minute unter Mithilfe von Bracher den Weg ins Tor - 1:2. Und der Bern-Goalie, der im ersten Durchgang noch überragend gehalten hatte, sah auch beim Ausgleich nicht gut aus. Salzburg-Youngster Yeo verwertete einen Freistoß aus rund 18 Metern ins Tormanneck (84.).

Joker erzielt Siegtreffer

In der Nachspielzeit fixierte ein Einwechselspieler endgültig das Wunder von Bern: Joker Jano Zeteny beförderte den Ball nach einem Getümmel aus kurzer Distanz über die Linie und avancierte damit zum Matchwinner (94.). Trotzdem mussten die Salzburger noch einmal gehörig zittern, doch die letzte Chance der Schweizer landete nur an der Stange. Während für die Berner damit im Play-off Endstation ist, stehen die Jungbullen im Achtelfinale.