Kampf um die Stammplätze bei Red Bull Salzburg spitzt sich zu

In der ersten Runde des ÖFB-Cups erfüllte Red Bull Salzburg die Pflicht. Vor dem Saisonstart am Freitag in der Liga gegen Austria Wien hat Trainer Matthias Jaissle viele personelle Möglichkeiten.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg startete standesgemäß, ohne aber glänzen zu können, in die Saison 2022/23. Die Bullen erreichten am Freitag zwar die zweite Runde im ÖFB-Cup, mehr als ein Pflichtsieg war die Leistung aber nicht. Der Tiroler Regionalligist Fügen wurde mit 3:0 bezwungen.

Allerdings zeigten die Fügener wenig Respekt und hätten auch früh in Führung gehen können. Salzburgs beste Chance in der Startphase vergab Benjamin Šeško (9.). Die Bullen-Abwehr wirkte in einigen Phasen nicht sattelfest, aber nach Šeškos Tor zum 1:0 (19.) hatten die Bullen das Spiel im Griff, vergaben viele Topchancen. Vor allem Neuerwerbung Fernando hatte sein Visier noch nicht richtig eingestellt. So blieb es bis zur 76. Minute spannend, als Junior Adamu zum 2:0 traf.

Bevor es in der Bundesliga am 22. Juli mit dem Heimspiel gegen Austria Wien so richtig ernst wird, testen die Bullen noch am Dienstag gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Die Partie ist mehr als nur ein Probespiel, gilt es doch, bei Trainer Matthias Jaissle Pluspunkte zu sammeln. Denn der Kampf um die Plätze in der Startelf gegen die Wiener Austria spitzt sich noch einmal zu. Jaissle hat personell die Qual der Wahl. Auch nach den Abgängen der drei Stammspieler Rasmus Kristensen, Karim Adeyemi und Brenden Aaronson ist der Konkurrenzkampf beim Meister so groß wie selten zuvor. Auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund sieht das so. "Wir haben enorm viel Qualität in unserem Kader auch in der Breite", betonte Freund.

Die Verpflichtung des französischen Toptalents Lucas Gourna-Douath für das defensive Mittelfeld bringt noch einmal zusätzlich Brisanz in den Konkurrenzkampf. Denn der 18-Jährige, der um 13 Millionen Euro von Saint-Étienne verpflichtet wurde, ist sicher nicht nach Salzburg gekommen, um auf der Ersatzbank zu sitzen. Und Salzburg wird den Rekordeinkauf der Vereinsgeschichte auch nicht ins zweite Glied rücken wollen. Gourna-Douath bringt trotz seiner Jugend bereits Erfahrung aus 61 Einsätzen in der französischen Ligue 1 mit. Er durchlief sämtliche Nachwuchsteams Frankreichs und ist aktueller Kapitän der französischen U19-Nationalmannschaft. "Ich bin sehr stolz und glücklich, bei solch einem großen Verein, wie der FC Red Bull Salzburg es ist, unterschrieben zu haben. Ich spüre großes Vertrauen in mich. Man findet hier ein familiäres Umfeld vor, wo auf junge Spieler gesetzt wird und man sich gleichzeitig bei einem ambitionierten Club in der Champions League beweisen kann. Vor dem Transfer habe ich mich mit meinen französischen Landsleuten ausgetauscht, die nur Positives über den Club berichtet haben. Jetzt freue ich mich darauf, den Verein, das Stadion, die Fans hautnah zu erleben und hoffentlich mein ganzes Potenzial auszuschöpfen", sagte Salzburgs Königstransfer. Sollte Mo Camara seinen angestrebten Wechsel aufschieben, dann hat Jaissle für die Position vor der Abwehr gleich zwei Topspieler zur Verfügung.

Auch der Konkurrenzkampf im Abwehrzentrum ist enorm. Maximilian Wöber, Oumar Solet, Kamil Piątkowski, Neuerwerbung Strahinja Pavlović und Bernardo kämpfen um zwei Plätze in der Innenverteidigung. Und dann drängen auch noch die Youngsters Bryan Okoh und Samson Baidoo nach.

Und wen wird Jaissle zum Liga-Saisonstart gegen die Wiener Austria im Angriff auf das Feld schicken? Der Brasilianer Fernando sollte seinen Platz in der Anfangsformation sicher haben. Dann beginnt schon das große Gerangel. Noah Okafor, Sékou Koïta, Benjamin Šeško, Roko Šimić oder Junior Adamu - es kann nur einen neben Fernando geben. Jaissle hat auch in der Offensive die Qual der Wahl. "Aber wir haben auch viele Spiele. Alle werden zu ihren Einsätzen kommen", betonte Freund.