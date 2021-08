Keine Pause: Auf die Youngsters von Red Bull Salzburg wartet Schwerstarbeit

Red Bull Salzburg verzichtete vor den entscheidenden Spielen in der Qualifikation zur Champions League auf personelle Rotation. Trainer Matthias Jaissle erklärt, warum er so handelte.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bleibt in der Liga weiter ohne Punktverlust. Wie schon vor einer Woche beim 1:0 gegen Austria Wien erwiesen sich die Bullen auch bei der Admira als Minimalisten. Beim 1:0 gelang dem 20-jährigen Junior Adamu erst in der 81. Minute der entscheidende Treffer. Wie schon gegen die Austria, als Karim Adeyemi in der 71. Minute traf, musste Trainer Matthias Jaissle lang zittern. Aber es zeichnete die Salzburger erneut aus, dass der Meister auch bei brütender Hitze ...