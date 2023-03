Kleine Bullen, große Gejagte: Salzburger Akademieteams sind trotz Rückschlägen auf Titelkurs

Fehlstart ins Frühjahr, aber souveräne Tabellenführer: Die U15 und U16 der Red Bull Akademie haben am Samstag zu Hause etwas gutzumachen. Die U18 startete mit einem Kantersieg.

Wer es aus dem Nachwuchs in die Profimannschaften von Red Bull Salzburg schafft, ist es gewohnt, Meistertitel zu gewinnen. Jahr für Jahr stehen die Teams der von Bernhard Seonbuchner geleiteten Salzburger Akademie an der Tabellenspitze. Auch heuer ist die Bilanz sehr positiv: Die von Ex-Nationalspieler Daniel Beichler betreute U18-Mannschaft hat 12 von 13 Spielen gewonnen, nur die 0:1-Heimniederlage gegen Rapid Wien, mit zehn Punkten Rückstand erster Verfolger, Ende November schmerzt. Beim 8:1-Erfolg in Vorarlberg ist in der Vorwoche aber ein versöhnlicher Start in den Frühling gelungen. Am Samstag (15.15 Uhr) empfangen Kapitän Rocco Žiković und Co. die siebtplatzierten Alterskollegen aus St. Pölten. Bereits um 13 Uhr bestreiten U15 und U16 der Salzburger zeitgleich ihre Heimspiele gegen die Niederösterreicher. Nach dem verpatzten Auftakt dieses Jahr haben sie etwas gutzumachen. Während die U15 in Vorarlberg beim 1:2 ihre erste Saisonniederlage kassierte, kam die U16 dort nicht über ein 1:1-Remis hinaus - für beide Teams im 14. Saisonspiel erst der zweite Punkteverlust. Im Hinspiel im Herbst hatten beide noch Kantersiege ohne Gegentreffer gefeiert. Trotz des Fehlstarts im Frühling sind beide Mannschaften souveräne Tabellenführer. Rapid Wien muss zehn Punkte auf Salzburgs U16 aufholen, Sturm Graz liegt in der U15 sechs Zähler hinter den kleinen Bullen. Diese lernen schon die Rolle des großen Gejagten.