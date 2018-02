Lainer: "Ich war ein bisschen verwöhnt"

Stefan Lainer erzielte beim 1:0 gegen Altach das Goldtor für Red Bull Salzburg. Es war zugleich sein erster Saisontreffer, für den er einige Geduld aufbringen musste.

Fußballmeister Red Bull Salzburg feierte am Samstag in Altach keinen glanzvollen, dafür aber einen umso wichtigeren Sieg. Weil Sturm Graz überraschend mit 0:1 gegen den WAC verlor, konnten die Bullen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte ausbauen, und damit ist schon nach zwei Frühjahrsrunden klar: Salzburg wird auf dem Weg zum fünften Meistertitel in Folge von nichts und niemandem zu stoppen sein.

Denn diese Mannschaft gewinnt auch dann, wenn, wie in Altach, im Passspiel die Präzision und im Abschluss die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Am Samstag nahm Stefan Lainer sein Herz in die Hand und zog in der 55. Minute aus der zweiten Reihe ab. Sein scharfer Schuss (92 km/h) wurde noch abgefälscht, fand aber den Weg ins Tor. "In Altach drei Punkte zu holen ist immer schwierig. Das Spiel war sehr knapp, aber ich denke doch, dass wir um das eine Tor besser waren", analysierte René Aufhauser, der den erkrankten Cheftrainer Marco Rose im Ländle erfolgreich vertrat (siehe Bullenstall). Zu Lainers Goldtor meinte der Assistenzcoach: "Schüsse aus der Distanz gehören auch einmal dazu, das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Stevie hat das super gemacht. Wer nicht schießt, kann auch kein Tor erzielen."

Lainer hat sein Team nicht nur zum 24. Bewerbsspiel ohne Niederlage geführt, sondern auch sich selbst für seine Geduld belohnt. Denn der 25-jährige Außenverteidiger hatte diese Saison noch keinen Pflichtspieltreffer erzielt. "Deshalb bin ich sehr erleichtert, dass mir nun mein erstes Tor gelungen ist. Es war natürlich etwas glücklich, da der Schuss abgefälscht wurde, aber ich freue mich sehr", sagte Lainer, der vergangene Saison acht Treffer (sechs in der Liga, zwei im Cup) erzielt hat und in Österreich damit zum torgefährlichsten Verteidiger avanciert ist. "Ich war sicher auch ein bisschen verwöhnt von der letzten Saison, was das Toreschießen angeht", meinte Lainer.

Geglückt ist damit auch Salzburgs Generalprobe für das bevorstehende Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Real Sociedad. "Es ist natürlich gut für die mentale Seite, dass wir mit einem vollen Erfolg nach Spanien reisen können", sagte Aufhauser, der den Sieg in Altach aber nicht überbewerten wollte: "Von der Spielanlage her kann man das nicht vergleichen." Denn während man im Baskenland gegen eine spielerisch orientierte Truppe auf mehr Räume hoffen darf, machte Altach den Bullen das Leben mit einer Fünferkette schwer.

Real Sociedad ging am Samstag übrigens mit 2:5 bei Real Madrid unter. Jon Bautista und Asier Illarramendi gelangen die zwei Treffer für das Gästeteam aus San Sebastián, das in der Primera División unverändert auf Platz 14 rangiert.