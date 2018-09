LASK feierte bei 3:1 in Mattersburg fünften Sieg in Folge

Der LASK hat seine Rolle als erster "Bullen"-Jäger am Samstag untermauert. In der 7. Runde feierten die Linzer in Mattersburg ein 3:1 (1:0) und liegen fünf Punkte hinter Leader Salzburg bzw. zwei vor St. Pölten. Ein Doppelpack Joao Victors (27., 74.) und Yusuf Otubanjo (57.) sorgten den fünften Sieg en suite, Mattersburgs Ehrentreffer durch Martin Pusic aus einem Elfer kam viel zu spät (88.).

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Die Linzer tankten weiteres Selbstvertrauen