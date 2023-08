Red Bull Salzburg: 23.000 Zuschauer beim Testspiel gegen Inter Mailand

Österreichs Fußball-Serienmeister eröffnet die Champions-League-Saison ab Mitte September am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) mit einem international hochkarätigen Testspiel gegen Inter Mailand. Der Vorjahresfinalist der Fußball-Königsklasse tritt in der Mozartstadt mit vielen Stars, aber ohne Weltmeister Lautaro Martinez an. Der Argentinier wurde gerade Vater und verzichtete auf die Reise nach Salzburg. Livestand: 2:3. Tore: Konate (6., 35.) bzw. Pavlovic (9./Eigentor), De Vrij (25.), Correa (42.).

BILD: SN/GEPA PICTURES Karim Konaté verschoss erst einen Elfmeter und erzielte nur eine Minute später das 1:0. In der 35. Minute traf er erneut zum 2:2. BILD: SN/APA/KRUGFOTO Pechvogel des Abends: Strahinja Pavlovic war an zwei Gegentoren beteiligt. BILD: SN/RBS VIA GETTY Bullen-Trainer Gerhard Struber steht vor seiner ersten internationalen Bewährungsprobe.

Gerhard Struber, der neue Cheftrainer von Red Bull Salzburg, hat angekündigt, so viele Spieler wie möglich gegen Inter Mailand auf das Feld schicken zu wollen. Die Startelf der Bullen bilden in einem 4-2-3-1-System: Nico Mantl - Amar Dedic, Oumar Solet, Strahinja Pavlovic, Aleksa Terzic - Mads Bidstrup, Lucas Gourna-Douath - Amankwah Forson, Oscar Gloukh, Maurits Kjaergaard - Karim Konate. Nicht einsatzbereit sind Capaldo (Knöchel), Diambou (Arm), Guindo (Knie), Koita (Oberschenkel), Omoregie (Rücken), Ratkov (Oberschenkel), Sucic (Knie) und Ulmer (Knöchel). Fernando ist nach langer Verletzungspause erst seit Kurzem wieder im Training und steht deshalb noch nicht im Match-Kader. Latest News aus der Stadt des Gegners: Das geschichtsträchtige Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro darf nicht abgerissen werden. Die Denkmalschutz-Behörde der Region Lombardei kam zu dem Urteil, dass die 1926 eingeweihte Heimspielstätte der Fußball-Clubs AC Milan und Inter Mailand ein architektonisches Erbgut ist und daher nicht einer modernen Arena weichen darf. Dies berichtete die "Gazzetta dello Sport". Die Stadtrivalen wollen gemeinsam eine neue Arena für 60.000 Zuschauer bauen. Nach dem Entscheid sollen sie nun andere Standorte prüfen, auch getrennt voneinander.