Red Bull Salzburg unterliegt Inter Mailand im Testspiel mit 3:4

Starkregen und flatternde Nerven am Elfmeterpunkt verhinderten vor 23.000 Zuschauern einen Sensationssieg von Red Bull Salzburg im Champions-League-Test gegen Inter Mailand.

In rund einem Monat tritt Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase wieder gegen die besten Teams Europas an. Seit Mittwochabend wissen wir: Die Bullen mit dem Neo-Cheftrainer Gerhard Struber an der Spitze können der neuen Königsklassen-Saison mit Vorfreude entgegenblicken. Sportlich präsentierte sich Salzburg im Testspiel gegen Inter Mailand nämlich - beinahe - auf Augenhöhe mit dem Finalisten der jüngsten Champions-League-Saison. Beim 3:4 (2:3) zeigte die junge Bullen-Elf trotz Starkregens und flatternden Nerven am Elfmeterpunkt eine sehr ambitionierte Leistung.

Zwei Mal Toptorjäger Karim Konaté und Samson Baidoo erzielten die Tore für Red Bull Salzburg, der Siegtreffer von Inter fiel erst in der Schlussminute durch den eingewechselten Stefano Sensi. Sowohl Konaté in der ersten Hälfte (über die Querlatte) und Roko Simic in der zweiten Hälfte (neben das Tor) verschossen einen Strafstoß, nachdem jeweils sie selbst zuvor gefoult worden waren.

Testspiel: Red Bull Salzburg - Inter Mailand 3:4 (2:3).

Tore: Konate (6., 35.), Baidoo (46.) bzw. Pavlovic (9./Eigentor), De Vrij (25.), Correa (42.), Sensi (90.).

Aufstellung RB Salzburg: Mantl - Dedic (46. Morgalla), Solet (46. Baidoo), Pavlovic (46. Okoh), Terzic (46. Wallner/57. Piatkowski) - Bidstrup (57. Sadeqi), Gourna-Douath (46. Tijani) - Forson (46. Kameri), Gloukh (63. Jano), Kjaergaard (46. Nene) - Konate (46. Simic).

Red-Bull-Arena, 22.971 Zuschauer, SR Gishamer.