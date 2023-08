Zwei Elfer vergeben: Red Bull Salzburg unterliegt Inter Mailand im Testspiel mit 3:4

Starkregen und flatternde Nerven vom Elfmeterpunkt verhinderten vor 23.000 Zuschauern einen Achtungserfolg von Red Bull Salzburg im Champions-League-Test gegen Inter Mailand.

BILD: SN/RBS VIA GETTY

Pechvogel des Abends: Strahinja Pavlovic war an zwei Gegentoren beteiligt.

Karim Konaté verschoss erst einen Elfmeter und erzielte nur eine Minute später das 1:0. In der 35. Minute traf er erneut zum 2:2.

Ab 19. September tritt Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase wieder gegen die besten Teams Europas an. Seit Mittwochabend ist klar: Die Bullen mit Neo-Cheftrainer Gerhard Struber an der Spitze können der Königsklassen-Saison mit Vorfreude entgegenblicken. Sportlich präsentierte sich Salzburg im Testspiel gegen Inter Mailand, den Finalisten der vergangenen Champions-League-Saison, nämlich auf Augenhöhe. Bei der 3:4 (2:3)-Heimniederlage zeigte die junge Bullen-Elf trotz Starkregens und flatternden Nerven vom Elfmeterpunkt eine sehr ambitionierte Leistung.

Konaté und Simic verschossen je einen Elfmeter

Salzburgs neuer Stürmerstar Karim Konaté donnerte vor 23.000 Zuschauern bereits in der vierten Minuten einen Strafstoß über die Querlatte, nachdem er vom neuen Inter-Keeper Yann Sommer gefoult worden war. Die Enttäuschung war schnell abgeschüttelt, denn wenige Augenblicke später traf der 19-Jährige nach einem neuerlichen Schnitzer von Sommer ins leere Tor zum 1:0. Danach avancierte Salzburgs Innenverteidiger Strahinja Pavlovic zum Pechvogel - mit einem Eigentor zum 1:1 (9.) sowie einem schlechten Abwehrverhalten vor dem 1:2 durch Stefan de Vrij (25.). Der Rückstand ließ die Bullen nicht in Ehrfurcht erstarren, ganz im Gegenteil: Konaté stand nach einer Kjaergaard-Ecke goldrichtig und köpfelte zum 2:2 ein (35.).

Regenschlacht: Partie stand vor dem Abbruch

Derart abwechslungsreich ging es weiter: Joaquin Correa erhöhte per Kopf auf 3:2 (43.), quasi postwendend gelang Salzburg zu Beginn der zweiten 45 Minuten mit einer stark veränderten Mannschaft auf dem Platz durch Samson Baidoo abermals der Ausgleich (46.). Dijon Kameri hatte mit einer gezielten Freistoß assistiert. In der zweiten Hälfte wurde der Boden von Minute zu Minute tiefer, ja fast schon unbespielbar, doch laut Inter-Star Hakan Calhanoglu sprachen sich beide Teams bei Schiedsrichter Sebastian Gishamer für eine Fortsetzung der Partie aus.

Erneut bekam Red Bull Salzburg einen Elfmeter zugesprochen. Und erneut verschoss der Gefoulte. Roko Simic setzte den Ball hauchdünn neben das Tor (68.). Quasi mit der letzten Aktion durften die Italiener - mit dem Ex-Bullen Valentino Lazaro auf dem Spielfeld - doch noch über den Sieg jubeln. Nach einem weiten Pass über die gesamte Bullen-Abwehr tauchte der eingewechselte Stefano Sensi allein vor Keeper Nico Mantl auf und verwertete sicher zum 4:3-Endstand.

Sportdirektor Freund war zufrieden

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund war dennoch zufrieden: "Es war ein mutiger Auftritt. Wir haben unseren Fußball auf den Platz gebracht. Manchmal hat etwas die Balance zwischen Defensive und Offensive gefehlt, Inter kam zu leicht zu Chancen. Aber so ein Test ist enorm wichtig: Wir haben gesehen, was wir im Hinblick auf die Champions-League-Spiele noch verbessern müssen."

Testspiel: Red Bull Salzburg - Inter Mailand 3:4 (2:3).

Tore: Konate (6., 35.), Baidoo (46.) bzw. Pavlovic (9./Eigentor), De Vrij (25.), Correa (43.), Sensi (90.).

Aufstellung RB Salzburg: Mantl - Dedic (46. Morgalla), Solet (46. Baidoo), Pavlovic (46. Okoh), Terzic (46. Wallner/57. Piatkowski) - Bidstrup (57. Sadeqi), Gourna-Douath (46. Tijani) - Forson (46. Kameri), Gloukh (63. Jano), Kjaergaard (46. Nene) - Konate (46. Simic).

Red-Bull-Arena, 22.971 Zuschauer, SR Gishamer.