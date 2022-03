Millionenpoker um Karim Adeyemi geht in die nächste Runde

Red Bull Salzburg soll Borussia Dortmund ein Transfer-Ultimatum bis Ostern gestellt haben. Deutschen Medienberichten zufolge beharren die Bullen auf einer Ablösezahlung von 45 Millionen Euro.

Noch sind acht Runden in der Fußball-Bundesliga zu absolvieren und während Trainer und Spieler von Red Bull Salzburg darauf erpicht sind, den neunten Meistertitel in Folge an die Salzach zu holen - woran bei einem Vorsprung von zwölf Punkten freilich niemand mehr zweifelt -, werden in der Geschäftsstelle bereits die Weichen für die Saison 2022/23 gestellt. Die ersten, teilweise polarisierenden Personalentscheidungen sind bereits gefallen: So hat Sportdirektor Christoph Freund dem lange Zeit verletzten Publikumsliebling Zlatko Junuzovic (34) mitgeteilt, dass sein ...