Nach der Meisterfeier ist vor dem Umbruch: Red Bull Salzburg muss sich wieder neu aufstellen

Welche Fragen bei Red Bull Salzburg nach dem letzten Heimspiel der Saison offen blieben.

Mit einem rauschenden Fest feierte Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag gemeinsam mit Tausenden Fans vor der Red-Bull-Arena den zehnten Bundesliga-Titel in Serie. Welche Bullen-Kicker auch in der neuen Saison wieder auf Titeljagd gehen, das steht noch nicht fest. Auch Trainer Matthias Jaissle, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2025 hat, soll auf der Wunschliste von Clubs aus England und Deutschland stehen.

Mit Salzburg hat Jaissle jedenfalls seinen zweiten Meistertitel gefeiert. Der Deutsche sicherte sich damit den ...