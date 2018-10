Nachlässigkeit ärgert Rose

Bei Standardsituationen vermisst Bullen-Coach die Konzentration. Junuzovic fällt verletzt aus.

Sechs Gegentreffer hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in dieser Saison in der Liga bereits nach Standardsituationen erhalten. Beim temporeichen, zweikampfintensiven 3:3 in Pasching gegen den LASK zeigten sich die Bullen zwei Mal nach ruhenden Bällen nicht auf der Höhe und kassierten zwei Gegentreffer. Aber die Truppe von Trainer Marco Rose zeigte, dass sie fighten, richtig dagegenhalten kann, und bewies, dass im Team keine Schönwetterfußballer stehen. Die nur dann glänzen können, wenn es richtig rundläuft.

Die beiden Gegentreffer nach einem Eckball und einem Freistoß brachten die Salzburger allerdings um den sechsten Auswärtssieg im sechsten Saisonspiel. "Klar ärgern mich solche Tore, aber wir verteidigen ja nicht alle Standards schlecht", meinte Rose und erklärte weiter: "Es ist so, dass Standards ein Dosenöffner in einem Spiel sein können, deswegen sollten wir das Thema aufmerksam verfolgen und angehen. Da muss man konzentriert und aufmerksam sein."

Der LASK, der zeigte, dass er aktuell zusammen mit Salzburg den heimischen Fußball dominiert, nutzte geschickt mit viel Aggressivität die Gunst der Stunde. Oft werden die Bullen nämlich einen 2:0-Vorsprung in dieser Saison nicht mehr aus der Hand geben. Und oft werden den Gegnern des Serienmeisters auch nicht solche Traumtore gelingen, wie die Treffer vom Köstendorfer Thomas Goiginger und Yusuf Otubanjo es waren.

Nicht ganz einverstanden war Marco Rose mit der Reaktion von Abwehrspieler Marin Pongračić, der nach Spielende Referee Grobelnik lautstark kritisiert hatte, weil dieser zuvor nach einer brutalen Attacke nur die Gelbe Karte gezeigt hatte. "Diese Kritik steht ihm nicht zu. Da müssen wir uns korrekter verhalten und vor unserer eigenen Tür kehren", betonte Rose, der in den nächsten beiden Pflichtspielen auf den gesperrten Innenverteidiger Pongračić verzichten muss. Auch Zlatko Junuzovic wird in den nächsten vier Wochen nicht dabei sein. Der Routinier zog sich gegen den LASK einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu.

Seinem Ruf als eiskalter Torjäger machte Smail Prevljak alle Ehre. Den schönsten Angriff der Partie nutzte der Angreifer nach Ulmer-Vorarbeit zum 3:3. Das gefiel auch Rose. "In einer brenzligen Phase heben wir die Übersicht und Ruhe behalten und auch Klasse gezeigt." Daher gab es im 27. Saisonspiel keine Niederlage - unglaublich, aber wahr.