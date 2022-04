Nicolas Seiwald - Dauerläufer von Red Bull Salzburg überzeugt als Vorbereiter

Nicolas Seiwald ist nicht nur bei Fußballmeister Red Bull Salzburg der Aufsteiger der Saison. Der 20-jährige Kuchler hat sich schon zu einem Führungsspieler entwickelt.

Wenn Red Bull Salzburg schon am Sonntag in Wien gegen die Wiener Austria fünf Runden vor Saisonende den Titel in der Fußballbundesliga fixieren kann, dann hätte Nicolas Seiwald einen großen Anteil daran, dass die Bullen schon zum neunten Mal in Serie über Platz eins jubeln. Der Kuchler kam nämlich als einziger Spieler im Bullen-Kader in allen bisherigen 26 Ligaspielen zum Einsatz. Und in den vergangenen Runden zählte Seiwald zusammen mit Luka Sučić meist zu den Aktivposten im Spiel von Trainer ...