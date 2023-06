Noch ein Mal Ulmer: Der Rekordspieler von Red Bull Salzburg in Zahlen

Der Rekord-Bulle startet in seine 20. Saison als Profifußballer - und in die letzte bei Red Bull Salzburg.

Nach einer kurzen Sommerpause erfolgt am Montag um 10.30 Uhr in Taxham der Trainingsauftakt von Serienmeister Red Bull Salzburg. Vorn mit dabei: der "ewige" Andreas Ulmer. Der Bullen-Kapitän startet in seine 20. (!) Saisonvorbereitung als Profifußballer. Geht es nach den Plänen des Clubs, soll dies auch die letzte für den 37-jährigen Linksverteidiger sein. Sein Spielervertrag wurde jüngst noch einmal um ein Jahr verlängert, dazu wurde Ulmer ein Anschlussvertrag als Trainer in der Red-Bull-Nachwuchsakademie vorgelegt. Den hat der Rekordspieler allerdings noch ...