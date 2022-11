Nomen est omen: Salzburger Jungbullen ziehen in Youth League Young Boys Bern

Die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg spielt im Februar in der Schweiz um den Einzug ins Achtelfinale.

Da ist der Name wohl Programm: Die Salzburger Jungbullen treffen in der Youth League auf den Schweizer Club Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung des Play-offs des U19-Bewerbs am Dienstag. Gespielt wird am 7. oder 8. Februar in der Schweiz. Nimmt Red Bull Salzburg diese Hürde, warten im Achtelfinale noch klingendere Namen. Denn die Gruppensieger des Champions-League-Wegs AC Milan, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lissabon, Barcelona und die Madrider Clubs Real und Atlético sind bereits für die Runde der besten 16 Teams qualifiziert.

Die Salzburger nehmen als Gruppenzweiter den Umweg über das Play-off. Die Young Boys Bern siegten im Meisterweg gegen AIK aus Schweden nach einer 0:3-Hinspielpleite noch im Elfmeterschießen. Im Februar empfangen sie ein Salzburger Team mit fünf Kickern, die am Dienstag ins U21-Nationalteam einberufen wurden. Samson Baidoo, Lukas Ibertsberger, Justin Omoregie, Lukas Wallner und Dijon Kameri fordern Ende November die Türkei und Kroatien.