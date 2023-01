Offiziell: Maximilian Wöber wechselt zu Leeds United

Der Abwehrspieler von Red Bull Salzburg unterschreibt beim Team von Jesse Marsch in der englischen Premier League einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll rund 20 Millionen Euro betragen.

Seit Tagen haben die SN über den bevorstehenden Transfer von Maximilian Wöber berichtet, seit Dienstag um 10 Uhr ist er auch offiziell. Wie sein bisheriger Arbeitgeber Red Bull Salzburg via Aussendung bekannt gab, wechselt der Abwehrspieler nach dreieinhalb Jahren als Bulle in die Premier League zu Leeds United. Dort kommt es zum Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. So sind bei den Engländern etwa Trainer Jesse Marsch, die Co-Trainer René Marić und Franz Schiemer sowie die ehemaligen Salzburg-Profis Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen engagiert.

In insgesamt 125 Spielen war Wöber nach seinem Wechsel vom FC Sevilla in die Mozartstadt seit Sommer 2019 Teil der Bullen. Er spielte dabei sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Verteidiger und erzielte neun Treffer bzw. assistierte auch neun Mal. Bei Leeds United ist er dem Vernehmen nach vor allem als linker Verteidiger geplant. Der 24-jährige Wiener erhält einen Vertrag bis 2027.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund sagt zu dem Transfer, der etwa 20 Millionen Euro in die Vereinskasse spülen wird: "Wir haben Max vor dreieinhalb Jahren zu uns nach Salzburg geholt und er hat in dieser Zeit alle in ihn gesteckten Erwartungen als ganz wichtiger Führungsspieler und Persönlichkeit - sowohl auf als auch neben dem Platz - mehr als erfüllt und maßgeblichen Anteil an unseren außergewöhnlichen Erfolgen. Jetzt hat sich für ihn die Möglichkeit aufgetan, sich seinen Traum, in der Premier League zu spielen, zu erfüllen, und wir haben nun für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden."

Wöber geht voller Vorfreude, aber auch mit Wehmut: "Auch wenn es keine leichte Entscheidung war, so muss ich heute meinen Abschied aus Salzburg mitteilen. Die letzten dreieinhalb Jahre in dieser Stadt und bei diesem Club haben mich sowohl als Spieler als auch als Menschen sehr geprägt. Die unzähligen Highlights, die ich auf und neben dem Platz erleben durfte, werde ich mein Leben lang in Erinnerung behalten. Wenn ich nur an unsere erste Champions-League-Saison zurückdenke, an unser allererstes Spiel in diesem Bewerb gegen Genk oder an die Aufholjagd beim FC Liverpool, dann bekomme ich heute noch Gänsehaut."