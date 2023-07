Pflicht erfüllt: Red Bull Salzburg steigt nach 6:0-Schützenfest in zweite Cup-Runde auf

Erstes Pflichtspiel für Red Bull Salzburg, erster Sieg: Die Bullen feierten in der Sonntags-Matinee gegen die Spielgemeinschaft Ardagger/Viehdorf aus Niederösterreich einen souveränen 6:0-Auswärtssieg und stehen damit in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. Bei hochsommerlichen Temperaturen eröffnete Stürmer Karim Konaté in der 10. Spielminute den Torreigen. Erneut der gefällige Konaté (35.), Außenverteidiger Amar Dedić (45.) sowie in der zweiten Hälfte Maurits Kjærgaard (52.), Dijon Kameri (65.) und Franz Kaltenbrunner (85.) via Eigentor machten mit ihren Treffern alles klar für Bundesliga-Serienmeister Salzburg. Der Ostliga-Aufsteiger schoss vor 2500 Zuschauern in Ardagger immerhin zwei Mal in Richtung Tor von Red Bull Salzburg, Keeper Alexander Schlager musste jedoch nie eingreifen. Neben Schlager feierten etwa auch die Neuzugänge Dorgeles Nene, Petar Ratkov und Mads Bidstrup ihr Pflichtspieldebüt für die Bullen.

Kapitän Andreas Ulmer resümierte zufrieden: "Wir haben so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten viel Kontrolle mit dem Ball. Ich denke, wir sind bereit für den Meisterschaftsstart." Lob gab es auch für den Gegner: "Wir wurden super empfangen hier, sehr gastfreundlich. Es war eine tolle Cup-Atmosphäre."

Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf - Red Bull Salzburg 0:6 (0:3).

Tore: Konaté (10., 35.), Dedić (45.), Kjærgaard (52.), Kameri (65.), Kaltenbrunner (85./Eigentor).