Red Bull gegen Austria: Polizei musste erneut ausrücken

Die Anhänger der beiden Erzrivalen kommen sich immer öfter in die Quere: Vor dem Abflug nach Mailand musste die Polizei erneut ausrücken.

Rund 100 Red-Bull-Anhänger haben ihre Mannschaft am Dienstag vor dem Abflug zum entscheidenden Champions-League-Spiel beim AC Milan am Salzburger Flughafen gebührend verabschiedet. Weil einige Austria-Anhänger gleichzeitig am Flughafen-Gelände zugegen waren, wurde die Exekutive verständigt, um neuerliche Vorfälle zwischen den beiden Fan-gruppierungen zu vermeiden. Vor Kurzem war es in Mondsee und vor der Red-Bull-Arena zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der beiden Erzrivalen gekommen.

Eichbauer hält Polizeieinsatz für überzogen

Für Austria-Vorstandsmitglied Markus Eichbauer war der Polizeieinsatz am Dienstag überzogen: ...