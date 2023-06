Probegalopp für die Bullen: Red Bull Salzburg testet gegen Ferencvaros

Red Bull Salzburg testet am Freitag gegen Ferencváros Budapest. Unmittelbar danach geht es in ein achttägiges Trainingslager nach Saalfelden, wo die Mannschaft erstmals komplett sein wird.

