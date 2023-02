"Pulverfass" AS Rom mit zwei Gesichtern

Erstaunliche Parallelen zu Red Bull Salzburg: Top in der Meisterschaft, Cup-Aus im Viertelfinale.

Heute in einer Woche steht für Red Bull Salzburg das Hinspiel in der ersten K.-o.-Runde der Fußball-Europa-League auf dem Programm. Grund genug, den aktuellen Leistungslevel von Gegner AS Rom genauer zu betrachten. 21 Runden hat die Roma, wie es in Anlehnung an den prachtvollen Clubnamen "Associazione Sportiva Roma" auch heißt, in der Serie A bis dato absolviert, dabei zwölf Siege und vier Unentschieden geholt bzw. fünf Mal verloren. 28:18 lautet das weitgehend unspektakuläre Torverhältnis. Mit 40 Punkten rangiert das Team ...