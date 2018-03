Rapid fühlt sich vor Salzburg-Match als Außenseiter wohl

Rapid absolviert am Sonntag eines von wenigen Spielen im Jahr, in denen von den Hütteldorfern nicht unbedingt ein Sieg verlangt wird. Im Auswärtsmatch der 25. Fußball-Bundesliga-Runde gegen den Titelverteidiger und überlegenen Spitzenreiter Red Bull Salzburg gelten die Grün-Weißen als Underdog - und fühlen sich in dieser Position laut Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel durchaus wohl.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Joelinton gegen Andreas Ulmer