Red-Bull-Antreiber Schlager: "Der Marktwert gewinnt keine Spiele"

Vor dem Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League erklärt Mittelfeldmotor Xaver Schlager, wie Red Bull Salzburg dem 152 Millionen Euro schweren Club Real Sociedad Paroli bieten will.

Xaver Schlager ist nicht der Typ Fußballer, der sich in den Vordergrund drängt oder in Interviews große Sprüche klopft. Allerdings weiß der 20-jährige Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg ziemlich genau, was er will und vor allem, was er kann. Die SN trafen Schlager vor dem Europa-League-Gastspiel heute, Donnerstag (19 Uhr), bei Real Sociedad in San Sebastián - und erlebten dabei einen zielstrebigen jungen Mann, dessen Weg in den Profifußball vor neun Jahren in der U11 der Salzburger begann.

Sie sind in der Vorbereitung und den ersten zwei Frühjahrsrunden hervorgestochen. Wie beurteilen Sie selbst Ihre Leistungen? Xaver Schlager: Die Vorbereitung war allein deshalb schon sehr gut, weil ich fit war. Im letzten Sommer konnte ich ja aufgrund meiner Verletzung nicht mitmachen. Umso wichtiger war es für mich, dass ich jetzt richtig Gas gebe. Ich spüre, dass ich immer besser in den Rhythmus hineinkomme. Auch die Spritzigkeit kommt zurück.

Sie haben die Verletzung angesprochen: Wie schwierig war die Zeit rückblickend? Es hat einfach wahnsinnig lang gedauert. Erst nach fünf Monaten habe ich erstmals wieder für den FC Liefering gespielt, bis zum ersten Einsatz bei Red Bull Salzburg ist ein halbes Jahr vergangen. Das Problem war, dass die Verletzung am Fersenbein saß, was heißt: Jede noch so kleine Belastung hat geschmerzt. Ich war eineinhalb Monate auf Krücken unterwegs, anfangs durfte ich dann nur mit Bergschuhen trainieren. Unsere Medizinabteilung war sehr vorsichtig. Zum Glück ist diese Geschichte gut ausgegangen, weshalb ich auch sehr dankbar bin.

Gab es in dieser Zeit auch Karriereängste? Nein, die gab es überhaupt nicht. Mental war das gar nicht so schwierig zu bewältigen. Als U18-Spieler hatte ich eine Schambeinentzündung, die hat sich fast ein Jahr lang hingezogen. Da habe ich gelernt, geduldig und fokussiert zu bleiben.

Sind Sie schon wieder ganz der alte Xaver Schlager? Das ist für mich selbst ganz schwer zu bewerten, auch weil ich unter dem neuen Trainer (Marco Rose, Anm.) eine andere Position spiele. Jedenfalls fühle ich mich derzeit sehr wohl. Die Rolle im zentralen Mittelfeld, wo ich viele Bälle bekomme und im Spiel offensiv ausgerichtet bin, liegt mir auch ganz gut, denke ich (grinst).

Sie haben während Ihrer Reha Ihren Vertrag in Salzburg bis 2021 verlängert. Ein Vertrauensbeweis des Clubs? Definitiv. Ich hatte somit keinen Stress und auch keinen Druck, vielleicht zu voreilig auf den Platz zurückzukehren.

Sie sind der nächste Spieler, den Red Bull Salzburg in eine Topliga verkaufen wird … Was halten Sie von dieser These? Ich würde nie eine solche Prognose abgeben. Es kann im Fußball so schnell gehen - sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Eine schwere Verletzung genügt und du bist weg vom Fenster.

Haben Sie einen Karriereplan? Als Spieler der U18 haben wir mit unserem damaligen Trainer einen Karriereplan erarbeitet. Derzeit bin ich noch im Plansoll (lacht). Das Ziel war die Kampfmannschaft von Red Bull Salzburg. Was jetzt noch passiert, lässt sich nicht planen.

Ihren Weg in den Profifußball haben Sie sehr zielstrebig verfolgt. Wie ist es Ihnen als Elfjähriger in der Red-Bull-Akademie, weit weg von daheim in St. Valentin, gegangen? Ich habe diese Frage schon öfter gehört und muss sagen, dass ich entgegen der Meinung vieler überhaupt keine Probleme damit hatte. Es war, als wäre ich das ganze Jahr auf Schulwoche. Wir hatten Spaß und haben viele Abenteuer erlebt - und eben auch Fußball gespielt.

Was war Ihr bisher schönster Moment in neun Jahren Red Bull Salzburg? Da gibt's natürlich viele. Sehr besonders waren sicher mein Tor gegen Schalke (beim 2:0 in der Europa-League-Gruppenphase, Anm.) und mein Debüt für die Kampfmannschaft (im Mai 2016 beim 2:1 gegen Grödig). Auch jedes Spiel in der Europa League ist ein Highlight. Sobald man ins Stadion kommt und das Flutlicht angeht, da kribbelt es schon richtig.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Duell gegen Real Sociedad? Wir rechnen uns schon Chancen aus. Es wäre ja blöd, wenn wir das nicht tun würden. Und es wäre nach unserem Gruppensieg, noch dazu als Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der Europa League, auch die falsche Grundeinstellung.

Der Gesamtmarktwert des Gegners beträgt 152 Millionen Euro und ist damit drei Mal so hoch wie jener von Salzburg. Das zeugt natürlich von Klasse, aber im Fußball ist keine Mannschaft unbesiegbar. Der Marktwert allein gewinnt noch keine Spiele. Real Sociedad muss erst einmal sein Leistungslevel auf den Platz bringen. Wenn wir ein gutes Hinspiel machen und Selbstvertrauen tanken, dann ist im Rückspiel alles möglich. Ich denke schon, dass wir für dieses Duell gewappnet sind.



Zur Person

Xaver Schlager, geboren am 28. September 1997, stammt aus St. Valentin in Niederösterreich. 2009 wechselte er zum FC Red Bull Salzburg, durchlief alle Akademie-Mannschaften und war 2017 Teil des erfolgreichen Youth-League-Teams. Seine Karriere begann einst als Tormann, heute ist Schlager einer der variabelsten Spieler der österreichischen Bundesliga.