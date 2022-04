Red-Bull-Coach bricht Uraltrekord: Jaissle kürt sich zum jüngsten Meistertrainer

Am Sonntag gegen Austria Wien kann Red Bull Salzburg das Meisterstück perfekt machen. Die Bullen legen dafür Gratiskarten auf.

Mit einem Vorsprung von zwölf Punkten geht Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg in die letzten fünf Bundesliga-Runden. Gewinnen die Bullen auch am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Austria Wien, dann ist ihnen der neunte Titelgewinn in Folge und der 13. insgesamt nicht mehr zu nehmen. Denn im neuen Ligaformat entscheiden bei Punktegleichheit nicht die Tore, sondern die direkten Duelle aller Meisterschaftsspiele in dieser Saison. Und gegen den ersten Verfolger Sturm Graz haben die Salzburger schon drei Partien gewonnen. Heißt: Bei einem Sieg ...