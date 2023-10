Red Bull Fußballstars genossen die Modeszene

Die Red-Bull-Modemarke AlphaTauri hat nach der Schließung des Geschäfts in der Getreidegasse eine neue Heimat in Salzburg gefunden. Die edle Marke ist seit Ende Juli im familiengeführten Traditionsgeschäft Sport und Mode Reyer in Hallein vertreten. "Es ist uns eine Freude, dass wir damit auch die Fußballer von Red Bull Salzburg, die sehr modebewusst sind, ausrüsten dürfen", freute sich Geschäftsinhaber Karl Reyer junior. Im Fußball und in der Formel 1 ist die Marke bei den Auftritten von Red Bull allgegenwärtig. In der Formel 1 nach den Wünschen des vor fast einem Jahr verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz sogar mit eigenem Team. Deshalb war es auch keine Überraschung, dass am Donnerstagabend Vertreter des Fußballserienmeisters den Weg in den Tennengau fanden. Stilgerecht und modebewusst: "Ich schaue sehr genau auf mein Äußeres", sagte etwa der Däne Maurits Kjærgaard, der mit 1,92 Metern noch dazu Modelgröße aufweist. Die Niederlage vom Dienstag in der Champions League gegen Real Sociedad war da längst vergessen. "Wir wussten, dass es eine schwere Gruppe ist, aber am Sonntag gegen Klagenfurt geht es weiter und wieder um drei Punkte", so der Mittelfeldspieler, der zusammen mit seinem Landsmann Mads Bidstrup zum Modeausrüster des Clubs gekommen war.

Insgesamt war die gesamte Führungsriege von Tabellenführer Red Bull Salzburg in das noble Modegeschäft im Tennengau gekommen. Geschäftsführer Stephan Reiter, Sportdirektor Bernhard Seonbuchner und Trainer Gerhard Struber nützten die Zeit für Gespräche auch abseits des Fußballs. "Für die Spieler ist es auch eine willkommene Gelegenheit, einmal durchzuschnaufen", meinte etwa Struber - dessen sportlicher Fokus aber längst auf die Aufgabe am Wochenende in Klagenfurt gerichtet war: "Der Dienstag ist abgehakt. Wir haben daraus gelernt." Viele frühere Trainer von Red Bull Salzburg präsentierten sich immer sehr modebewusst. Voraussetzung für diesen Job? Geschäftsführer Reiter augenzwinkernd: "Es ist nicht zwingend notwendig, aber durchaus kein Fehler."