Red-Bull-Jungstar Haaland fühlte sich wie daheim: Trainingsstart im Schneetreiben

Der norwegische Neuzugang von Red Bull Salzburg, Erling Braut Haaland, ließ sich auch von der schlechten Witterung vor der ersten Übungseinheit 2019 die gute Laune nicht verderben.

Während die meisten Menschen im Bundesland noch mit Schneeschöpfen beschäftigt sind, startete Fußballmeister Red Bull Salzburg am Montag um 16 Uhr in die vierwöchige Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Trotz dichten Schneetreibens im Trainingszentrum in Taxham entschied sich Chefcoach Marco Rose "nach Mehrheitsbeschluss in der Mannschaft" auf eine Übungseinheit auf den verschneiten Plätzen und gegen ein Training in der Fußballhalle in der Akademie in Liefering. "Das zeigt, wie motiviert hier alle zu Werke gehen, völlig unabhängig vom Wetter. Wir haben große Ziele, denken ambitioniert", meinte Rose.