Red-Bull-Mädchen ließen es bei der Premiere krachen

Gleich mit einem Ausrufezeichen startete das neue U16-Mädchenteam von Red Bull Salzburg bei seiner Premiere am Freitagabend in Saalfelden.

Im Match der Sparkassenliga besiegte die Elf von Trainer Dusan Pavlovic die U14-Burschen des FC Pinzgau mit 6:2 (4:0). Die Salzburgerinnen spielten in einer kampfbetonten und emotional geführten Partie ihre Handlungsschnelligkeit und technische Stärke aus.

Beide Teams scheuten von Anfang nicht den Zweikampf. Das Bullen-Team war vor dem Tor gefährlicher, die Treffer fielen allerdings erst nach einer markanten Situation nach 20 Minuten: Für ein hartes Einsteigen sah ein Saalfeldner die blaue Karte (Zeitausschluss). Aus dem daraus folgenden Freistoß fiel die Führung für Red Bull Salzburg. Die Mädchen legten innerhalb weniger Minuten auf 3:0 nach, damit waren frühzeitig die Fronten geklärt.

Nach der Pause waren angesichts des klaren Spielstands auch die Emotionen aus dem Spiel, in dem dann auch den Pinzgauern noch Treffer gelangen.

Trainer Dusan Pavlovic zeigte sich zufrieden: "Die Mädels haben echt ein gutes Spiel gemacht, sie haben sich an ihre Aufgaben gehalten." Red-Bull-Frauenfußball-Chef Bernd Winkler reiste mit gemischten Gefühlen ab, zumal sich Mittelfeldspielerin Mia Rose in der Szene, die zum Zeitausschluss führte, verletzt hatte: "Das trübt etwas die Stimmung, sonst bin ich sehr stolz auf die Mädchen. So wie wir uns präsentiert haben, darauf können wir aufbauen." Kapitänin Sara Grabovac bekräftigte: "Der Sieg war auf jeden Fall für Mia!"