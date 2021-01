Red Bull Salzburg an der Spitze und Trainer Marsch wehrt Kritik ab: "Es war ordentlich"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch sah beim 2:0 in Altach zum Start in die Saison nicht viel Negatives. Bullen agierten auch sehr souverän.

Zum Frühjahrsauftakt des Spieljahres 2021 in der Fußball-Bundesliga lief das Werkel von Meister Red Bull Salzburg am Sonntag vor allem vor der Pause noch nicht so richtig. Aber der Meister und Tabellenführer kam beim ungefährdeten 2:0-Sieg beim Nachzügler Altach dennoch nie in Gefahr und erledigte die Pflicht überaus souverän.

Der Truppe von Trainer Jesse Marsch, in der die Neuzugänge Brenden Aaronson und Bernardo in der Startformation keine Berücksichtigung fanden, fehlten allerdings lange Zeit die zündenden Ideen im Offensivspiel, ...