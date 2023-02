Red Bull Salzburg: Auf der Suche nach mehr Kreativität

Die "Zehn" ist derzeit die wohl größte Baustelle beim Fußballmeister. Im offensiven Mittelfeld müssen wieder mehr Chancen kreiert werden. Dafür kommen sieben Bullen-Profis infrage.

Die Niederlage im ersten Pflichtspiel des neuen Fußballjahrs hat bei Red Bull Salzburg Spuren hinterlassen. So sprach Trainer Matthias Jaissle nach dem Viertelfinal-K.-o. im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz von einem "Knacks". "Da gibt es nichts schönzureden. Es wäre auch schlimm, wenn dieser Knacks nicht da wäre, weil wir alle hier in Salzburg extrem hohe Ansprüche haben. Deshalb gehört die Enttäuschung nach so einer bitteren Niederlage dazu", sagte Jaissle, um sich nach zwei freien Tagen darum zu bemühen, die Mannschaft wieder ...