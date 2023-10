Red Bull Salzburg im Aufschwung? Gute Leistung in Mailand stärkt auch Trainer Struber

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg verkaufte sich bei der 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand teuer. Steigerung lässt Bullen positiv in die Zukunft blicken.

Gerhard Struber sah in Mailand eine starke Salzburg-Truppe.

Die Bullen sind nach der knappen Pleite in Mailand zwar seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, konnten am Dienstag im Mailänder San-Siro-Stadion aber viel Selbstvertrauen tanken. Mit der wohl bisher besten Saisonleistung konnten Kapitän Andreas Ulmer und Co. den Tabellenführer der ...