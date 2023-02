Red Bull Salzburg: Beim Frühstück kam Matthias Jaissle ins Staunen

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle hat in seiner noch jungen Trainerkarriere schon einige Ausrufezeichen mit den Bullen gesetzt. In der vergangenen Saison schafften die Salzburger das scheinbar Unmögliche und erreichten das Achtelfinale in der Champions League. Bei den übermächtigen Gruppengegnern in der Königsklasse 2022/23, AC Milan und Chelsea, konnten Noah Okafor und Co. den sensationellen Erfolg nicht wiederholen. Aber die Jaissle-Elf zeigte auch gegen die Topteams bei zwei Unentschieden, dass man jederzeit für eine Überraschung sorgen kann. Es wäre auch eine Überraschung, könnten die Bullen den AS Rom eliminieren. Auch weil bei den Italienern mit José Mourinho einer der erfolgreichsten Trainer der Welt auf der Bank sitzt. Der Portugiese ist mit allen Wassern gewaschen, weiß, wie man große internationale Titel holt. "Klar ist es etwas Außergewöhnliches, wenn ein Trainer wie José Mourinho den Gegner trainiert. Ich freue mich, dass ich ihn mal live sehen kann", sagte Jaissle. Auf die Frage, was er sich von Roma-Trainer Mourinho abschauen könne, meinte der Bullen-Coach: "Die Titelsammlung. Am Morgen beim Kaffee habe ich eine Seite entdeckt, die mal alles aufgelistet hat, was der Trainerkollege so erreicht hat. Da würde ich nicht Nein sagen, wenn das am Ende meiner Karriere mal herausspringen würde." Und Jaissle fügte auch gleich mutig hinzu: "Aber wir wollen auch einen Weltklassetrainer überraschen." Das wird wohl nur dann gelingen, wenn Angreifer Okafor seine Champions-League-Form mit Toren gegen Milan und Chelsea ausspielen kann. "Das Selbstvertrauen ist schon da", sagte der Schweizer.