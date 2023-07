Red Bull Salzburg blieb gegen Legia Warschau harmlos

Der polnische Vizemeister erwies sich als der erhoffte Härtetest. Die Salzburger waren bei der 0:2-Niederlage in Saalfelden vor allem mit dem Verteidigen beschäftigt.

Starker Regen, harmlose Salzburger - die Fans von Red Bull Salzburg wurden bei der 0:2-Testspielniederlage gegen Legia Warschau in Saalfelden am Dienstagabend nicht verwöhnt. Das Team von Cheftrainer Matthias Jaissle, das das Trainingslager im Pinzgau mit dem Match gegen den dänischen Club Nordsjaelland am Samstag abschließen wird, konnte in Abwesenheit vieler Topspieler wie Noah Okafor keine Glanzlichter setzen.

Salzburg verschießt Pulver früh

Salzburg startete erstmals in dieser Vorbereitung mit Oumar Solet und Lucas Gourna-Douath. Die Defensivspieler waren vor der Pause durchaus gefordert. Zwar kamen die Salzburger bereits in der ersten Minute gefährlich vor das Tor des polnischen Vizemeisters. Doch erstens schoss Dorgeles Nene, der mit Neuzugang Petar Ratkov vor Zehner Luka Reischl stürmte, weit daneben. Und zweitens war dies bereits die wohl beste Offensivaktion des Serienmeisters.