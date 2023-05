Red Bull Salzburg: Der Meister trägt jetzt Schwarz und Gold

Der zehnte Bundesliga-Titel in Folge wird bei Red Bull Salzburg geradezu meisterhaft zelebriert. Bierduschen und Meister-T-Shirts waren nur der Anfang, beim Jubiläumstitel darf es eine eigene, in einer Auflage von 150.000 Stück produzierte Red-Bull-Meisterdose und schließlich auch ein hochwertiges Sondertrikot von Ausrüster Nike sein. Das präsentierte der Club am Mittwoch seinen Fans, nachdem man zuvor auf den

Social-Media-Kanälen einen Countdown eingerichtet hatte. Das streng limitierte, in Schwarz und Gold gehaltene Meistertrikot haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Red Bull Salzburg persönlich aus den Händen von Geschäftsführer Stephan Reiter und Sportdirektor Christoph Freund erhalten. Die Bullen-Profis selbst werden es nur ein einziges Mal tragen: Am kommenden Sonntag (17 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison gegen Austria Klagenfurt, ehe im Anschluss der Meisterteller von Ligavorstand Christian Ebenbauer überreicht wird und eine (be-)rauschende Meisterparty auf dem Stadionvorplatz steigt. Auch für Fans ist das schwarz-goldene Trikot inklusive zweier Meisterdosen in edler Verpackung, genannt "Meisterstück", erhältlich. Der Preis orientiert sich offenbar schon an der Champions League: 149,95 Euro.