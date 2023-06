Red Bull Salzburg: Des Meisters neue Kleider

Die Besonderheit der neuen Nike-Dressen: Kein Trikot gleicht dem anderen.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat am Mittwoch die Heimtrikots für die Saison 2023/24 präsentiert. Die dominierende Farbe ist weiterhin Weiß, allerdings haben die Nike-Dressen eine Besonderheit. So ist jedes Trikot mit einem einzigartigen hellgrauen Muster versehen, jedes Exemplar ist somit ein Unikat. Kostenpunkt: ab 84,95 Euro, für Kinder 69,95. Zum Einsatz kommen des Meisters neue Kleider erstmals am Freitag im Testspiel gegen den ungarischen Topclub Ferencváros Budapest (St. Johann, 18 Uhr).

Nicht mehr in den Genuss der neuen Bullen-Trikots kommt Torhüter Adam Stejskal. Der 21-jährige Tscheche hat nach der Verpflichtung von Alexander Schlager und der Beförderung von Youngster Jonas Krumrey zum dritten Tormann keinen Platz mehr in Salzburgs Kader und wurde am Mittwoch an Bundesliga-Konkurrent WSG Tirol abgegeben. Die Wattener mussten reagieren, da Einsergoalie Ferdinand Oswald nach seiner Bandscheibenoperation wohl erst im Winter wieder einsatzfähig sein wird.