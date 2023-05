Red Bull Salzburg: Die Meisterparty ist auch ein Abschiedsfest

Mit der Übergabe des Bundesliga-Meistertellers an Red Bull Salzburg endet am Sonntag auch die Ära von Club-Ikone Alexander Walke.

So jubelte Red Bull Salzburg 2022 mit dem Meisterteller. Am Pfingstsonntag darf wieder gefeiert werden.

Nach 31 Meisterschaftsrunden, inklusive Nachspielzeiten 3000 Spielminuten und weit mehr als 60 Toren ist es am Pfingstsonntag so weit: Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg erhält nach dem letzten Heimspiel dieser Saison gegen Austria Klagenfurt den goldenen Bundesliga-Teller aus den Händen von Ligavorstand Christian Ebenbauer. Ein Moment, auf den das Team von Trainer Matthias Jaissle zehn Monate lang hingearbeitet hat und den man am sogenannten Familientag mit 17.000 Zuschauern in der Bullen-Arena teilen wird. Im Anschluss daran steigt auf dem Stadionvorplatz die ...