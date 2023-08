Red Bull Salzburg: Die umtriebige Karriere des Gerhard Struber

Der neue Chefcoach von Fußballmeister Red Bull Salzburg spricht mit den SN über seine durchaus facettenreiche Laufbahn als Spieler, Trainer - und Versicherungsberater.

Die berufliche Laufbahn von Gerhard Struber ist geprägt von so manchen Wirrungen. So verabschiedete sich der neue Trainer von Red Bull Salzburg zwischendurch sogar vom Profifußball, heuerte als Versicherungsberater an und trainierte seinen Heimatverein Kuchl, ehe er dem Ruf des ...