Red Bull Salzburg: Eine Absage und ein Neuzugang

Das Testspiel gegen Legia Warschau fiel sprichwörtlich ins Wasser. Zumindest durfte sich der Fußballmeister an einem neuen Spieler erfreuen: Der serbische Teamkicker Strahinja Pavlovic (21) ist ab sofort ein Bulle.

Die Testspiel-Serie von Fußballmeister Red Bull Salzburg steht unter keinem guten Stern. Nach dem vorzeitigen Abbruch der Partie gegen ZSKA Sofia aufgrund des folgenschweren Unfalls eines Bullen-Fans (2:1 nach 71 Spielminuten) musste das für Mittwoch angesetzte Vorbereitungsmatch gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau aufgrund der tiefen Platzverhältnisse im Trainingslager in Bramberg abgesagt werden. "Durch den seit Mittag herrschenden Dauerregen stand der Platz unter Wasser, ein reguläres Spiel wäre nicht möglich gewesen", teilte der Verein eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff mit.

Am Mittwoch soll das Trainingsprogramm in Bramberg bei besserem Wetter programmgemäß fortgesetzt werden. Dann zum ersten Mal mit von der Partie: Neuzugang Strahinja Pavlovic. Die Bullen gaben am Dienstagabend die Verpflichtung des 20-fachen serbischen Teamspielers bekannt. Der 21-jährige, variabel einsetzbare Defensivspieler, ein Linksfuß, kommt von AS Monaco, war zuletzt an den FC Basel und an seinen Ex-Club Partizan Belgrad verliehen und hat bei Red Bull Salzburg einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. "Mit Strahinja haben wir einen universell einsetzbaren, aggressiven und zweikampfstarken jungen Spieler verpflichtet. Außerdem verfügt er schon über einiges an Erfahrung. Ich denke, dass es nicht allzu viele Spieler gibt, die in diesem jungen Alter bereits 20 A-Teameinsätze hinter sich haben. Auch deshalb erwarten wir uns einiges von ihm, werden ihm aber freilich die nötige Zeit geben, um sich an sein neues Umfeld und an den neuen Spielstil zu gewöhnen", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.