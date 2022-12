Red Bull Salzburg erhält von der FIFA eine Millionenprämie

Für die WM-Abstellungen kassiert Red Bull Salzburg insgesamt 1,27 Millionen Euro. Am Mittwoch (18 Uhr) testet ein Bullen-Rumpfteam im Trainingslager auf Malta gegen Inter Mailand.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat im Trainingslager auf Malta eine höchst erfreuliche Nachricht erreicht: Die Bullen erhalten von der FIFA eine satte Ausgleichszahlung in der Höhe von 1,27 Millionen Euro. Hintergrund ist die sogenannte Abstellungsgebühr, die der Weltverband für jeden Spieler, der an der Weltmeisterschaft in Katar teilnimmt, leistet.

Mit Noah Okafor, Philipp Köhn (beide Schweiz), Strahinja Pavlović (Serbien) und Luka Sučić (Kroatien) haben die Salzburger vier Spieler für die Wüsten-WM freigestellt. Darüber hinaus gibt es Prämien für ...