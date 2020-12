Red Bull Salzburg erledigte Rapid im Cup-Achtelfinale in sieben Minuten

Der Titelverteidiger stürmte mit einer 6:2-Gala ins Cup-Viertelfinale und zeigte dabei zeitweise Zauberfußball.

Red Bull Salzburg behält die Titelchance in allen drei Bewerben der Saison 2020/21. Im Achtelfinalschlager des ÖFB-Cups deklassierten der Titelverteidiger am Mittwoch Rapid Wien mit 6:2 (3:1). Im Viertelfinale wartet Anfang Februar Austria Wien als Gegner.

Wie ein unterklassiger Außenseiter ging Rapid bereits in die Partie: Mit einer Fünfer-Abwehrkette demonstrierte Rapid-Trainer Didi Kühbauer seinen Respekt vor der zu erwartenden Salzburger Angriffslawine. Eine gute Viertelstunde lang hielt der Lockdown im grün-weißen Strafraum.

Dann folgte ein Feuerwerk, das wie eine Hommage an selige Hallenfußballzeiten wirkte: Dominik Szoboszlai kombinierte mit Zlatko Junuzovic, dann mit Mergim Berisha und hob den Ball am Ende elegant über Torhüter Paul Gartler hinweg - 1:0 (16.). Einen Freistoß von Szoboszlai lupfte Sekou Koita direkt vor Gartler quer zu Berisha - 2:0 (19.). Berisha legte den Ball Koita in den Strafraum, der erst noch die Verteidiger ins Leere laufen ließ, eher er ins leere Gehäuse schoss - 3:0 (23.).

Ein Tor von Junuzovic wurde wegen Abseits nicht gegeben (23.). Die Bullen hätten die desolaten Hütteldorfer weiter demütigen können, schalteten dann aber erst einmal in den vorweihnachtlichen Amnestie-Modus. Gnädig gestimmt war auch Schiedsrichter Walter Altmann, der nach einem Stoß von Rasmus Kristensen gegen Taxiarchis Fountas kurz vor der Pause auf Elfmeter entschied. Der Gefoulte verwertete den Strafstoß selbst. Die schwierige Aufgabe war für ihn, dem etatmäßigen Elferschützen Ercan Kara vorher den Ball zu entreißen. Immerhin durfte er den Salzburgern das erste Gegentor im laufenden Cupbewerb (nach einem 10:0 gegen Bregenz und einem 3:0 gegen St. Pölten) verpassen.

Für ein Weihnachtswunder in Grün-Weiß reichte es aber bei weitem nicht mehr. Salzburg kontrollierte das Spiel auch nach der Pause, Szoboszlai hämmerte einen Freistoß an die Latte (50.), ehe der kurz davor eingewechselte Patson Daka aus spitzem Winkel das muntere Toreschießen noch einmal neu startete (74.). Mohamed Camara mit einem Elfergeschenk (83./mit Gelb-Rot für Hofmann geahndet) und Rasmus Kristensen (88.) machten das halbe Dutzend voll. Maximilian Ullmanns Weitschusstreffer aus 25 Metern (78.) war bestenfalls ein schwacher Trost für Rapid.

Zlatko Junuzovic, anstelle von Andreas Ulmer Kapitän, sagte: "Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir haben mit Entschlossenheit agiert. Das war bis jetzt eine gute Woche. Wir haben den LASK geschlagen und Rapid geschlagen. Jetzt wollen wir gegen den WAC noch drauflegen, dann geht es in den wohlverdienten Urlaub."

Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup: 45 Spiele, nur eine Niederlage