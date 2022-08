Red Bull Salzburg: Es fehlt noch die Europa-Reife

Red Bull Salzburg pirscht sich nach dem 2:1-Ligasieg gegen den WAC an die Tabellenspitze heran. Der Leistungsabfall in der zweiten Hälfte gefiel aber weder dem Trainer noch den Fans.

Matthias Jaissle scheint sich festgelegt zu haben: Zum zweiten Mal in Folge schenkte der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag beim 2:1-Heimsieg gegen den WAC ein und derselben Startelf sein Vertrauen. Jener Elf, die in der in drei Wochen beginnenden Champions-League-Gruppenphase wieder für Furore sorgen soll - mit Philipp Köhn im Tor, Amar Dedić statt Ignace Van der Brempt und Max Wöber statt Andreas Ulmer auf den Außenverteidiger-Positionen, Nicolas Seiwald auf der Sechs sowie dem Sturmduo Fernando und ...