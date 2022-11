Red Bull Salzburg gegen AC Milan: Salzburg hat wieder ein Grande Finale

Zum vierten Mal in Folge spielt Red Bull Salzburg in der Champions League - und zum vierten Mal entscheidet das letzte Gruppenspiel über den Aufstieg in das Achtelfinale.

Erfolg und Misserfolg hängen für Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg einmal mehr an einem seidenen Faden. Wie schon 2019, 2020 und 2021 haben die Bullen am Mittwoch (21 Uhr) im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, weithin bekannt als San Siro, in der Champions League ein Grande Finale um den Aufstieg ins Achtelfinale. Ein Faktum, das Trainer Matthias Jaissle gleichermaßen freut wie beeindruckt: "Unsere junge Mannschaft hat sich in dieser Hammergruppe mit Chelsea, Milan und Zagreb ein Endspiel im San Siro erarbeitet. Das hätten ...